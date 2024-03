Lelli: "Ora il Ghiviborgo non si pone più limiti"

Vince una partita "sporca" e sale in classifica, un Ghiviborgo che fa di necessità virtù e torna con i tre punti da Forte dei Marmi, compiendo un blitz pesantissimo, contro un avversario con l’acqua alla gola. Trainer Nico Lelli analizza con equilibrio e onestà la prestazione dei suoi.

"Al termine della prima frazione non meritavamo di essere in vantaggio – ammette – : il Real ha interpretato meglio l’avvio di gara, venendoci a pressare alto. Siamo andati un po’ in difficoltà ed abbiamo rischiato di prendere gol, ma è stato bravo Becchi in più circostanze. Poi siamo cresciuti e siamo stati molto pratici, segnando la rete del vantaggio. Purtroppo avevamo alcune assenze importanti: a quelle di Signorini, Romano e Orlandi, si è aggiunta in extremis anche la defezione di Turini, costringendomi a rivedere la formazione, con alcuni ragazzi schierati anche fuori ruolo. Devo, però, ringrazione tutti per la loro disponibilità: questo è un gruppo unitissimo, ogni calciatore vuole migliorare e dare tutto nell’interesse della squadra e di ciò ne sono molto orgoglioso".

"Nonostante le difficoltà di una domenica che pareva nascere sotto brutti auspici – puntualizza l’allenatore – , abbiamo giocato un’ottima ripresa, alzando il baricentro e tornando ad essere pericolosi, disputando un bella mezz’ora che ci ha permesso di raddoppiare e di non rischiare praticamente niente. Il finale è diventata una battaglia, una sfida tosta, fisica e molta dura, complice anche il campo pesante per la pioggia. Ma i ragazzi non hanno mollato, superando bene le difficoltà dell’ultima parte di derby, dimostrando di essere migliorati anche in momenti che non rispecchiano le nostre caratteristiche. Alla fine abbiamo vinto un match sporco, con carattere e applicazione e questo mi soddisfa molto".

Il Ghivi è salito a quota 42: la classifica è corta nelle prime posizioni ed inizia ad essere splendida per i colchoneros. Quali i prossimi obiettivi? "Non ci poniamo limiti – chiude il tecnico –, "cercando di interpretare bene ogni partita, per ottenere il massimo e migliorare sempre la nostra posizione. Questo è il nostro obiettivo: ora abbiamo guadagnato un piazzamento, domenica prossima cercheremo di guadagnarne un altro, confermando il nostro processo di crescita, valorizzando le caratteristiche di ogni ragazzo".

Flavio Berlingacci