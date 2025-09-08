Lelli: "Ottima la nostra prestazione. Meritavamo di vincere questa partita"

Nella sua analisi post-partita, il vice allenatore bianconero, Nico Lelli (nella foto) (chiamato a dirigere la squadra per la squalifica di Tommaso Bellazzini) si è, per prima cosa, complimentato con i suoi ragazzi. "Sono stati protagonisti di un’ottima prestazione – ha affermato –. Se c’era una squadra che doveva vincere, quella era il Siena. Nella prima mezz’ora, oltre aver controllato il gioco, abbiamo creato presupposti e occasioni per far gol, compreso il rigore. Nel finale del primo tempo è calato il ritmo e abbiamo concesso al Tau un paio di ripartenze e una ci ha punito. La ripresa si è sviluppata secondo il solito filone, con gli avversari chiusi nella loro metà campo e noi che abbiamo creato altri presupposti per segnare. Abbiamo ottenuto un altro rigore, centrato la traversa sulla respinta e messo in area diversi palloni".

"La cosa che più mi dispiace – ha aggiunto il mister – è il risultato, perché a volte il risultato rischia di inquinare quello che è stato fatto durante la partita e il giudizio che, sia internamente, che esternamente, si può avere di una squadra. E’ vero che dobbiamo migliorare dentro l’area avversaria, ma alla fine, le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Ripeto, spero che il risultato non sia fuorviante, nei confronti della prestazione dei ragazzi. Come l’hanno presa? Sono calciatori esperti a cui è già capitato di affrontare delle sconfitte".

Sul dischetto prima Nardi, poi Somma: stesso esito, sfortunato. "Il mister aveva deciso che i rigoristi fossero Niccolò e Michele – ha spiegato Lelli –, poi si sono gestiti loro la scelta di Bellazzini". La Robur, nonostante lo svantaggio, non ha cambiato atteggiamento. "Questo perché crediamo che attraverso il sistema e le relazioni che ci sono in campo arriviamo a segnare – ha evidenziato il vice allenatore del Siena –. Lo scopo è sempre trovare il gol, non ci saremmo snaturati neanche se al 90’ fossimo stati in vantaggio". Su Lipari. "Mirko è arrivato in condizione, ma deve ancora entrare nel sistema, sta lavorando per farlo il più velocemente possibile. L’inserimento nel nostro modo di giocare ha i suoi tempi, naturali".

Per Nico Lelli è stato un ritorno sulla panchina del Franchi, dopo l’esperienza da braccio destro di Pagliuca. "Ho solo cercato di aiutare i ragazzi, data la squalifica del mister, ho cercato di fare il massimo". Anche dagli altri campi sono arrivati risultati piuttosto inattesi. "La cosa migliore da fare è guardare a noi stessi e vincere più partite possibili, a partire da Orvietana-Siena" ha chiuso Lelli.

