L’Entella è dietro l’angolo e scatta la prevendita

I biancorossi si preparano in campo, i tifosi organizzano la trasferta verso Chiavari in pullman. E ora possono anche già mettersi il biglietto d’ingresso al Comunale di Chiavari in tasca. La gara di lunedì contro l’Entella (calcio d’inizio alle 15) è alle porte.

Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti (Gradinata Nord) è di 11 euro (compresa prevendita). I bambini fino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail [email protected] entro il termine perentorio di domenica alle 13. Sarà possibile acquistare i biglietti fino a domenica alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare nel settore ospiti. La vendita è attiva online su Etes.it e nei riveditori autorizzati Etes.

E intanto il Collettivo Riminese continua a organizzare la trasferta di Chiavari, ma anche la successiva a Pescara. La partenza per la Liguria in pullman è prevista per le 8.30 da Piazzale del Popolo. Il costo del viaggio è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999).

Ma non è finita qui perché è anche già possibile prenotare un posto in pullman per raggiungere Pescara. Partenza da Piazzale del Popolo sabato 11 gennaio alle 13.30. Il costo del viaggio in pullman è di 25 euro.