Lentigione, che rabbia: kappao al 93’

PISTOIESE 1 LENTIGIONE 0

PISTOIESE (3-4-3): Giuliani; Bertolo, Gennari, Cuomo (73’ Costa Pisani); Bastianelli (78’ Brugognone), Biagi, Maldonado (57’ Rossi), Boschetti; Campagna (78‘ Kharmoud); Pinzauti, Alagna (57’ Russo). A disposizione: Bini, Accardi, Alluci, Diallo. All. Andreucci.

LENTIGIONE (3-4-3): Gasperini; Miglietta, Capiluppi, Mele; Alessandrini, Pari (94’ Iori), Nappo, Penta; Battistello (65’ Cellai); Nanni (61’ Cudini), Jassey (69’ Mordini). A disposizione: Cheli, Bita, Mirri, Masini, Sveri. All. Pedrelli.

Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano (Colonna e Giancristofaro).

Rete: Kharmoud al 93’

Note: ammoniti Battistello, Jassey, Maldonado, Biagi, Kharmoud.

Il Lentigione cede lo scettro del girone D, perdendo 1 a 0 a Pistoia: una distrazione difensiva, in pieno recupero, forse quando si pensava di aver portato a casa almeno un punto da un campo difficilissimo come quello toscano. La gara è stata combattuta con grande intensità per tutti i 90 minuti… e oltre e il Lentigione ha dimostrato sul campo il suo valore. Con questo successo di misura la Pistoiese scavalca proprio il Lentigione e balza in vetta alla classifica, prima in solitaria. Il Lenz è secondo a un punto, pari alla Pro Sesto. Partono forte i toscani che al 7’ si rendono pericolosi: Biagi crossa dalla destra un pallone preciso in area, Alagna devia di testa, ma Gasperini blocca in presa sicura. A metà tempo, bella occasione per il Lentigione con intervento prodigioso di Giuliani su Nanni. La Pistoiese torna a rendersi pericolosa al 33’: Alagna conquista una punizione dal limite che Maldonado calcia con precisione, ma il suo destro sorvola di poco la traversa.

Ci prova ancora Alagna al 40’, sempre di testa, ma questa volta su un cross di Biagi dalla sinistra: l’attaccante toscano colpisce bene, ma Gasperini è sempre attento e gli dice di no. Passano due minuti i toscani sono nuovamente vicini al gol: punizione dalla sinistra battuta da Boschetti, Pinzauti anticipa tutti e gira di testa verso il secondo palo, con Gasperini che devia in angolo. La gara continua con grande intensità, ma le difese risultano molto attente: al 43’ il destro dal limite di Russo finisce di poco sul fondo. Il Lentigione assapora il pari, ma al terzo minuto di recupero, ecco la frittata; Kharmoud si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e insacca di rapina in mischia, dopo una rimessa laterale di Costa Pisani.