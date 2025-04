Lentigione domina Progresso 3-0: Cassani celebra con un balletto

LENTIGIONE 3 PROGRESSO 0

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (14’st Bonetti); Cavacchioli (41’st De Marco), Nappo (32’st Mordini), Sabba, Pari (18’st Pastore), Alessandrini (27’st Maggioli); Battistello, Nanni. A disp.: Pagani, Babbi, Bocchialini, Luppi Banchini. All. Cassani.

PROGRESSO (4-4-2): Cheli; Mele, Ben Sead (18’st Castagnini), Cestaro, Dandini (1’st Welle); Cavazza, Corzani (37’st Gnani), Matta; Maltoni (45’st Nanetti), Mascanzoni (18’st Finessi), Pinelli. A disp.: Roccia, Montesi, Scalini, Pizzirani. All.: Marchini.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (Monaco e Piccolo).

Reti: pt 19’ Alessandrini, 40’ Battistello; st 14’ Nanni.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Nappo, Mordini, Welle e il tecnico ospite Marchini. Angoli 6 a 5, rec. 1’+5’.

A fine partita, Stefano Cassani, allenatore del Lentigione, si è portato sotto la tribuna dell’Immergas Stadium e ha inscenato un balletto di gioia: così voleva che il suo Lentigione giocasse e così ha giocato e vinto su un Progresso penalizzato da tante assenze. E’ finita 3 a 0, con la squadra di casa praticamente mai in sofferenza. E dire che contro la forte difesa del Progresso, mister Cassani ha giocato senza una punta pura, per non dare riferimenti agli avversari. La sconfitta interna della Pistoiese e il fatto che il Tau Altopascio giochi oggi, ha portato il Lentigione al terzo posto, sia pure in coabitazione. Al 12’ la prima chance, Nappo dalla destra crossa per Nanni che tutto solo non riesce a trovare la deviazione vincente. Il meritato vantaggio arriva al 19’, calcio d’angolo giocato corto con Sabba, Nanni per Gobbo sul primo palo che di tacco serve a centro area Alessandrini che al volo spara in rete. Al 40’ il raddoppio: Cavacchioli supera due avversari in dribbling serve Pari nello spigolo destro dell’area di rigore, il numero 8 appoggia per Battistello che al volo fa partire un destro che non lascia scampo a Cheli. Al 10’ della ripresa Gasperini vola all’incrocio per mettere in angolo una punizione di Pinelli. Al 14’, su rinvio con le mani di Gasperini, il Lenz si trova in pochi secondi in area bolognese con Battistello che serve Nanni tutto solo in area per il terzo gol. Poi c’è davvero poco altro, se non che già a 10 dalla fine, a perdere tempo è il portiere avversario Cheli, più timoroso di subire il quarto gol che voglioso di accorciare le distanze. A parlare è il preparatore atletico Samuele Tomasini, su invito di Cassani: "I ragazzi stanno bene, non si tirano mai indietro e la condizione è molto buona. In settimana lavorano tanto e da vero gruppo. In più si divertono e vinciamo".