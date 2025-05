Lentigione e Sammaurese pareggiano: play-off e playout decisi

LENTIGIONE 0SAMMAURESE 0

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini, (37’ st Delti) Maggioli, Lombardi (24’ st Bonetti), Capiluppi; Gobbo, Nanni, Nappo, Mordini (34’ st Grammatica), De Marco (24’ st Manco); Pastore (13’ st Bocchialini), Babbi. A disposizione: Guastalli, Cavacchioli, Alessandrini, Luppi Banchini. All. Cassani.

SAMMAURESE (4-3-3): R. Ravaioli; Frosio, Morri (20’ st Ferrani), Casadio, Scanagatta; Nisi (29’ st Ravaioli), Manuzzi, Forte; Bonandi (20’ st Merlonghi), Mavanga (34’ st Maltoni), Deshkaj (20’ st Gningue). A disposizione: Morigi, Magrini, Fratta. All. Protti.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Rossetto e Cappellaro).

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Lombardi e Nicola Ravaioli. Angoli 5 a 0, rec. 1’+4’.

Partita senza particolari apprensioni all’Immergas Arena di Lentigione tra la formazione di casa, sicura dei play-off, con l’unico dubbio di poter chiudere la regular season al terzo o al quarto posto, ed una Sammaurese a sua volta certa dei playout contro il Corticella. La vittoria della Tau Altopascio sulla Pistoiese disegna una classifica in cui la Tau è quarta e dunque giocherà a Lentigione domenica prossima il turno secco, con i reggiani favoriti dalla posizione di regular season. Specialmente nel primo tempo, le squadre provano a vincere la partita, con superiorità territoriale dei ragazzi di Cassani che ci provano con Babbi, Pastore due volte (nel secondo tentativo la palla colpisce la parte alta della traversa) e poi ancora con De Marco e Pastore in avvio di ripresa. Gasperini si guadagna la pagnotta con un grande intervento sul tiro di Forte. Il commento è di Davide Godi, allenatore in seconda del Lentigione: "Difficile un pronostico per il play-off, gli avversari sono forti, ma noi abbiamo lavorato duramente per incontrarli al meglio".

c.l.