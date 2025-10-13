Lentigione, pari con rammarico

LENTIGIONE 0 SANGIULIANO CITY 0

LENTIGIONE (4-3-3) Gasperini; Bita (9’ st Miglietta), Capiluppi, Mele, Masini (39’ st Pari); Panigada (9’ st Penta), Nappo (17’ st Cellai), Alessandrini (23’ st Mordini); Nanni, Jassey, Battistello. A disp.: Cheli, Mirri, Nava, Iori. All. Pedrelli.

SANGIULIANO CITY (4-2-3-1): Libertazzi; Redondi, Tafa, Bernardi, Sandre; Lupano, Barzago; Cazzaniga, Tremolada (1’ st Alboni), Sartori (38’ st Izzo); Toldo (14’ st Battistini). A disp.: Lombardi, Sadaj, Premoli, Saggionetto, Buzzi, Ebano. All. Parravicini.

Arbitro: Selva di Alghero (Longobardi e Materozzi).

Note: spettatori 300 circa. A fine primo tempo espulsi per proteste nel Sangiuliano, Barzago, il vice allenatore Tiziano Faiella e il preparatore atletico Federico Pinto. Ammoniti: Capiluppi, Tremolada, Nanni, Libertazzi e il mister Ivan Pedrelli. Rec. 1’+7’, angoli 9 a 1.

Primo pareggio in campionato per il Lentigione che non trova i tre punti tra le mura amiche, nonostante abbia giocato in superiorità numerica per tutta la ripresa: è 0 a 0 contro il San Giuliano City, anche se poi gli altri risultati lasciano il Lentigione ancora in testa da solo con 16 punti.

Al 9’ Nanni mette di poco fuori da ottima posizione, al 14’ il colpo di testa di Battistello finisce sul fondo.

Al 18’ Jassey prova a sbloccare la gara con una giravolta di sinistro entro l’area piccola, ma trova l’estremo difensore ospite pronto a respingere. Al 36’ è sempre Jassey che cerca inutilmente il gol sugli sviluppi del primo calcio d’angolo del match.

Il primo tempo si chiude con un piccolo giallo: l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ e 15 secondi fischia la fine del tempo.

I lombardi, che al fischio erano nei pressi dell’area di Gasperini, protestano in modo vibrato e ne fanno le spese un giocatore (Barzago) e due tecnici.

La prima occasione della ripresa è di Toldo (figlio di Francesco, portiere azzurro ed ex Fiorentina e Inter) che, da posizione centrale si fa respingere da Gasperini, alla sua prima gara stagionale.

Al 4’ si rivede il Lentigione con Battistello ma Albertazzi è abile a deviare un pallone non angolato ma potente.

Al 6’ s.t Alboni sfrutta un momento di indecisione della difesa casalinga e dal limite dell’area coglie il palo. Al 15’ il palo lo coglie Nappo, col portiere avversario a chiudere lo specchio.

Al 39’, azione da moviola per un fallo subito da Cellai, ma per l’arbitro è tutto regolare.

"Abbiamo fatto un’ottima partita – dice a fine gara Ivan Pedrelli, mister del Lentigione – per quanto riguarda il primo tempo abbiamo espresso il miglior gioco della stagione. Poi nella ripresa siamo calati e non siamo riusciti ad attaccare come avremmo dovuto l’area avversaria. Però io vi assicuro che vedo il bicchiere mezzo pieno", chiude il trainer del Lentigione.