Lentigione sconfitto dal Tau Altopascio: addio alla semifinale play-off del girone D

LENTIGIONE 1 TAU ALTOPASCIO 2

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (29’ st Maggioli), Lombardi, Bonetti (18’ st Gobbo); Cavacchioli, Sabba (18’ st Pastore), Pari (42’ st Babbi), Alessandrini; Nappo, Nanni; Battistello (40’ st Mordini). A disp. Delti, Bocchialini, Grammatica, Manco. All. Cassani.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Sichi (40’ st Manetti), Lombardo, Meucci, Biagioni; Atzeni (42’ st Negro), Bernardini, Zanon (21’ st Ivani); Rinaldini; Motti, Carcani (18’ st Andolfi). A disp. Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Rosselli, Barsi. All. Venturi.

Arbitro: Polizzotto di Palermo (Liotta di San Donà di Piave e Graziano di Vicenza). Zini quarto uomo.

Reti: 32’ st Battistello, 34’ e 38’ st Rinaldini.

Note: spettatori 300 circa con ridotta rappresentanza ospite. Ammoniti: Lombardi, Bernardini, Biagioni, Motti, Andolfi. Angoli: 4-6, recupero: 0’+5’.

Finisce al Levantini la stagione del Lentigione che perde 2 a 1 dal Tau Altopascio la semifinale play-off del girone D, con i toscani, battuti due volte in campionato, che approdano alla finale. Le squadre dimostrano sul campo il loro valore, confermando che le posizioni di regular season dietro alle due fortissime romagnole non erano casuali. E’ partita aperta da subito, con il Lenz più intraprendente, anche se i primi due tentativi sono degli ospiti, al 2’ di Motti alto sulla traversa e al 6’ con Carcani che impegna Gasperini. Al 12’ ci prova Battistello con un pallonetto di testa che va fuori di un soffio, mentre al 24’ Sabba mette alto da buona posizione. Al 27’ ancora Gasperini a respingere un tiro di punizione di Atzeni, mentre al 29’ Sabba impegna in angolo Cabella. Al 5’ Nanni con un lancio da 30 metri al volo mette Cavacchioli davanti al portiere ospite, ma il reggiano preferisce passare a un compagno e l’azione sfuma. Al 15’ una clamorosa occasione per Pari che dai 16 metri mette fuori. Il tempo che scorre premia il Lentigione, il Tau si scopre e subisce gol al 32’: lancio di Nanni, colpo di testa dalla linea di fondo di Pastore e ancora di testa è Battistello a firmare l’1 a 0. Il Tau non ha proprio più nulla da perdere e al 34’ pareggia con Rinaldini abile a sfruttare di testa un angolo dalla destra. Passano altri quattro minuti, il Lentigione perde una palla velenosa a centro campo, sulla sinistra s’invola Rinaldini che in diagonale supera Gasperini.

"Solito cliché di tutto il campionato - dice Stefano Cassani, mister del Lentigione - abbiamo creato tante azioni e siamo mancati in fase realizzativa. A noi due errori sono stati fatali, loro hanno sfruttato al massimo le occasioni e hanno vinto. Il futuro? Una settimana di ferie e poi parlerò con la società".