L’entusiasmo carica il Prato: vietato fermarsi. Domani c’è il Sansepolcro al Lungobisenzio

Il Prato è pronto a rituffarsi nel campionato. Dopo la vittoria contro l’Aquila Montevarchi di mercoledì, che è valsa ai biancazzurri l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, la formazione allenata da Simone Venturi vuol proseguire il momento felice e allungare la striscia di successi consecutivi nel girone E di Serie D. Reduci dalle affermazioni ai danni di Follonica Gavorrano e Poggibonsi, Risaliti e compagni si apprestano ad affrontare il Vivi Altotevere Sansepolcro. Il match, valevole per la settima giornata, va in scena domani (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Lungobisenzio, dove è attesa la formazione guidata in panchina da Davide Ciampelli, che fino a questo momento ha raccolto 7 punti, frutto di un cammino da una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta. Dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Sammaurese e aver esordito in campionato battendo lo Scandicci, i biturgensi sono stati battuti dal Tau Altopascio, per poi incappare in quattro pareggi consecutivi, di cui gli ultimi due per 0-0. Non a caso, quello dei bianconeri è il peggior attacco del raggruppamento insieme a quelli di Terranuova Traiana e Cannara con appena quattro gol all’attivo. Se il reparto offensivo del Vivi Altotevere Sansepolcro stenta ancora a decollare (Vitiello è il più prolifico con due sigilli), la difesa degli aretini è la terza meno perforata del girone E, avendo concesso solamente 5 reti nelle prime sei uscite. Uscite nelle quali mister Ciampelli ha schierato i suoi con il modulo 4-2-3-1. Fra i pali c’è la certezza Bambara (classe 2007), sempre utilizzato. A sua protezione ecco il quartetto difensivo composto dal terzino sinistro di origini nigeriane Omohonria, dalla coppia di centrali formata da Borgo e Fumanti, mentre a destra troviamo Adreani.

A centrocampo una maglia da titolare è la numero 10 di Massai, uno degli elementi di maggior qualità del reparto, accanto al quale si alternano solitamente Brizzi e Petricci. Dietro all’attaccante Bocci, che al momento ha siglato una rete in campionato, agisce un terzetto tutto tecnica e rapidità formato da capitan Belli (l’elemento di maggior esperienza dei biturgensi con i suoi 32 anni), Vitiello e dal trequartista Barculli. Spazio a partita in corso o dall’inizio riesce a ritagliarselo anche Alagia. Con un’età media di 22,8 anni, la rosa dei bianconeri è fra le più giovani del girone E.

Francesco Bocchini