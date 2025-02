L’entusiasmo di Passarini. "Tolentino, gara perfetta. La tripletta di Tortelli?. Lui è un leader assoluto»

"Una prestazione collettiva di livello assoluto, che è un premio meritatissimo per questi ragazzi". È entusiasta Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la roboante vittoria per 1-5 sul campo del Chiesanuova. Secondo pokerissimo di fila per il Tolentino che ora si trova soltanto a quattro lunghezze proprio dai biancorossi. "La squadra ha fatto una partita perfetta sotto tutti i punti di vista – dice l’allenatore –, imponendo il nostro gioco in maniera importante e colpendo nei momenti cruciali della gara per portare a casa un successo davvero di valore. Siamo venuti fuori di squadra, cercando di mettere sul campo tutta la tecnica e la qualità a nostra disposizione e sono molto soddisfatto".

Protagonista assoluto della partita, il centrocampista Tortelli, autore di una tripletta e mattatore della partita. "Per noi è un leader assoluto all’interno del gruppo – dice Passarini –, la sua prestazione è stata davvero straripante, impreziosita dalle tre reti che sono risultate fondamentali e decisivi. Tutta la squadra in generale ha fatto una prestazione maiuscola, giocando probabilmente una delle migliori partite della stagione".

Il Tolentino adesso non vuole darsi limiti e guarda con moltissima fiducia al futuro, sulle ali dell’entusiasmo di una vittoria così larga in uno scontro diretto. "Stiamo costruendo qualcosa di importante in questa stagione e il merito va a tutta la squadra che per impegno e abnegazione non è seconda a nessuno. Il successo con il Chiesanuova è il segnale più rilevante e adesso vogliamo continuare così".

Marco Natalini