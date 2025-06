Leon Arena pronta per il ritorno: Ghidelli cerca la vittoria decisiva per la Serie D

Delle sette finali nazionali di Eccellenza, quella della Leon all’andata è stata la vittoria più netta, la prova di forza più autentica perché solo il Castelnuovo Vomano ha saputo imporsi in trasferta (sul campo del Montespaccato), ma di misura e non con lo scarto di tre reti (1-4) e con l’esuberanza degli orange ammirata contro il Sandonà.

Ma c’è da completare l’opera, l’ultimo tassello di un mosaico fin qui perfetto disegnato da Riccardo Ghidelli che da quando è arrivato circa quattro mesi fa non ha mai perso. Ed è da qui che parte il suo ragionamento in sede di presentazione del retour-match in programma oggi sotto la canicola delle 16 in una Leon Arena che si annuncia finalmente sold-out e coloratissima. Perché il triplo vantaggio non accontenta il tecnico di Monza che chiede ai suoi ovviamente attenzione, ma soprattutto un ultimissimo sforzo dopo il capolavoro di sette giorni fa in provincia di Venezia. "Giocheremo per vincere anche questa volta, perché ci meritiamo di finire con un successo questo percorso fin qui fantastico. Quindi entreremo in campo con questa mentalità. È chiaro, lo sappiamo benissimo, partiamo indubbiamente con un grande vantaggio, ma voglio che i miei giocatori non pensino all’andata e giochino come sanno fare. Non voglio che si speculi sul 4-1 di San Donà" dice Ghidelli che vuole comunque tornare sul fantastico match di sette giorni fa che mette una seria ipoteca sul ritorno in Serie D della società che ha sede a Vimercate. "Da loro abbiamo giocato uno dei migliori primi tempi della mia gestione, proprio nell’occasione più importante e delicata allo stesso tempo. Non era scontato. Nella ripresa abbiamo gestito la situazione, segnato altri gol e mai subito un vero e proprio tiro in porta se non il gol nato da un doppio rimpallo".

Con quale spirito Ghidelli affronta il ritorno di oggi? "Tranquillo no! È meglio giocarle certe partite che allenarle. Ma sono fiducioso e carico. L’obiettivo è vincere, sarebbe un peccato non farlo, per regalare un’altra soddisfazione al bellissimo pubblico che ci sarà in tribuna". I due tecnici recuperano uno squalificato per parte, Bonalumi tra i brianzoli, De Stefano tra i veneti. Arbitra Pasqualini di Macerata. C’è un’altra lombarda in campo: lo Scanzorosciate riparte a Sestri Levante dal pareggio (1-1) interno col Rivasamba. Spettatore interessato per entrambi i match il Seregno (e non solo), ogni promozione in D di una “corregionale“ libera altrettanti posti in categoria…