Leon in finale playoff grazie al gol decisivo di Jacopo Ferrè contro il Codogno

Ogni volta riesce a trovare un risolutore diverso. Se non è Mattia Bonseri – in doppia cifra nonostante metà stagione ai box – c’è Federico Pelle, oppure Andrea Vassallo o al limite Simone Comelli. Ne ha decisa qualcuna anche Yassin El Kadiri. Con il Codogno a scardinare la difesa lodigiana è servita la prodezza di un altro grande interprete della Leon. Nessuno di quelli sopra citati, ma una “bandiera“ orange il cui eurogol ha schiuso le porte della finale contro la Trevigliese.

Il “boom“ di domenica porta la firma di Jacopo Ferrè che da fuori area ha infilato l’angolo giusto regalando la vittoria numero 12 delle ultime 13 partite. Una delle più complicate contro una squadra arrivata a Vimercate per fare lo sgambetto. Sono serviti quasi 58 minuti per trovare la chiave giusta. Poi è stato un poco più semplice anche perché a quel punto per passare il turno il Codogno avrebbe dovuto segnare due reti a una squadra che nelle ultime cinque partite alla Leon Arena non ne aveva subite mai più di una.

"Come era lecito attendersi è stata una partita molto complicata al cospetto di una squadra forte e ben attrezzata, che ha saputo metterci in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi nel frangente a rischiare poco e a mantenere il punteggio sullo 0-0. Poi, fatte un paio di correzioni, è venuta fuori bene la Leon e nella ripresa abbiamo preso il pallino del gioco. Mi piace sottolineare anche in questa occasione la grande voglia dei ragazzi di raggiungere l’obiettivo" dice il tecnico. Ma il cammino è ancora lunghissimo e ogni domenica c’è un ostacolo da superare. Il prossimo si chiama Trevigliese che ha fatto saltare le gerarchie sbancando Cisano Bergamasco nel derby orobico. Il conto degli scontri diretti è in perfetta parità (una vittoria per parte) anche se in entrambe le occasioni sulla panchina orange non era seduto Ghidelli. Si tratta dell’ultimo ostacolo prima di accedere alla fase nazionale che consta di un doppio turno con gare di andata e ritorno. Sono già fissati gli incroci e la vincente dei playoff del girone B se la vedrà con la seconda classificata del girone del Friuli Venezia Giulia e cioè il Tamai che ha perso il campionato in volata e di un sol punto con il San Luigi Calcio.