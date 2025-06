Leon-Sandonà: la sfida decisiva per i playoff nazionali di Eccellenza

Sarà Leon-Sandonà una delle sette finalissime dei playoff nazionali di Eccellenza. I tempi sono strettissimi, si gioca subito nel weekend in arrivo (in Brianza i primi 90 minuti come da sorteggio) e poi in quello immediatamente successivo, gara di andata e ritorno, il 15 giugno sapremo se il sogno orange sarà a lieto fine oppure no. Intanto la squadra di Vimercate mantiene la sua imbattibilità da quando in panchina c’è Riccardo Ghidelli, pareggia 0-0 sul campo del Tamai e passa il turno dopo il roboante 4-2 dell’andata alla Leon Arena. Se la vedrà col Sandonà che ha eliminato solamente dopo i calci di rigore una indomita Caronnese trascinata dall’immarcescibile Federico Corno. Non sarà quindi una finale tutta lombarda che avrebbe schiuso al 100% le porte a un ripescaggio in più nei campionati regionali (ad esempio ne avrebbe beneficiato il Seregno), ma c’è una formazione veneta sulla strada di Bonseri e compagni. Che hanno dimostrato non solo di avere un attacco atomico, ma anche di sapere gestire con ordine un risultato nell’arco dei 180 minuti. E incassano i complimenti del loro tecnico autore fin qui di un vero e proprio “miracolo“ sportivo a cui manca però l’ultimo step per il ritorno in Serie D.

Ghidelli si esprime così sul match contro le furie rosse del Friuli Venezia Giulia. "Il primo aspetto fondamentare di questa gara era adeguarsi alle condizioni ambientali che abbiamo trovato a Tamai. E cioè il campo e soprattutto il gran caldo che poteva influire negativamente più su una che sull’altra delle contendenti. All’inizio abbiamo fatto un po’ fatica senza però mai rischiare più di tanto. Durante l’intervallo abbiamo sistemato qualcosa a livello tattico e devo dire che i miei ragazzi hanno disputato un secondo tempo a dir poco straordinario. Il Tamai non si è quasi mai affacciato dalle parti del nostro portiere che è stato sostanzialmente inoperoso. E non dimentichiamoci che il Tamai doveva recuperare due reti. Anzi, oltre a non soffrire è stata la Leon a creare i presupposti per fare gol in più occasioni. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non hanno mai mollato di un millimetro. Dal punto di vista caratteriale è stata una prestazione ineccepibile".