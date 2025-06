Leon sfida il Tamai per un posto in Serie D: 90 minuti decisivi

Contro le furie rosse di Tamai servirà una Leon solida e attenta. C’è da amministrare il 4-2 dell’andata maturato a Vimercate per passare indenni dal “Cavalier Luigi Velardo“ e accedere quindi alla finale playoff contro una tra Caronnese e Sandonà (veneti in vantaggio 2-1 e oggi in casa) con in palio l’ambito posto in Serie D. La squadra di Ghidelli ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia nel tardo pomeriggio di ieri dopo avere effettuato la rifinitura a Vimercate. È attesa da 90 minuti di fuoco. Ma il piano partita non subirà particolari variazioni. Garantisce il tecnico. "La gara di ritorno sarà affrontata come la gara di andata e come tutte le altre, non cambia nulla rispetto ai due gol di vantaggio. Non conosciamo altro modo di giocare se non quello di fare la partita e cercare sempre la vittoria. Guai a snaturarci. Dovremo usare raziocinio e intelligenza" dice Ghidelli. Il regolamento prevede due tempi supplementari in caso di vittoria al 90’ del Tamai con due gol di scarto, poi eventuali rigori.

Ro.San.