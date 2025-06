Leon travolge Sandonà 4-1: un passo verso la Serie D

VIMERCATE (Monza e Brianza)Ha un piede e mezzo, e forse qualcosa di più, in serie D la Leon che vince 4-1 la gara di andata della finale nazionale dei playoff di Eccellenza. Non c’è storia sul campo del Sandonà (che aveva eliminato ai rigori la Caronnese nel turno precedente); troppo forte la squadra di Ghidelli che potrà affrontare il match di domenica prossima (ore 16) a Vimercate con un sostanzioso vantaggio. Vittoria meritatissima e legittimata già nella prima metà della prima frazione di gioco. Vassallo colpisce un palo, non sbaglia invece al 24’ Comelli che si fa trovare con tanto spazio sulla sventagliata da sinistra di Gervasoni; il numero 11 in maglia orange guadagna una decina di metri, punta un difensore di casa e col mancino sorprende da fuori area Battaiotto, non esente da colpe. Reazione locale un minuto più tardi con Fortunato mentre prima del riposo è ancora Vassallo ad andare vicino al raddoppio per i brianzoli.

A inizio ripresa Granzotto in mischia ristabilisce l’equilibrio, ma la festa del Sandonà dura poco perché al 7’ Bonseri mette ancora la freccia per i suoi su assist di Brambilla. Alla mezz’ora gioia personale più che meritata per Vassallo che finalizza un’azione corale e col destro batte Battaiotto. In recupero, al quinto minuto dei sei assegnati dall’arbitro, il pallonetto di Aldegani regala il poker a mister Ghidelli.

SANDONÀ-LEON 1-4 (0-1). Marcatori: 23’ pt Comelli (L); 4’ st Granzotto (S), 7’ st Bonseri (L), 31’ st Vassallo (L), 50’ st Aldegani (L).

Roberto Sanvito