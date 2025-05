Leonardo Ceccherini: appello ai tifosi per il derby di Grosseto

Dai propri canali social, il preparatore atletico bianconero, Leonardo Ceccherini, in vista del derby di Grosseto, ha lanciato un appello alla sua città. "Ho percorso questo tunnel tante volte – ha scritto in riferimento a una sua foto all’interno del Franchi –! L’emozione non è sempre la stessa, a volte è rabbia, a volte riscatto, a volte gioia, a volte dolore. Questo tunnel però è anche ‘casa’. Per un preparatore quel tunnel è un limbo dove ormai quel che è fatto è fatto. Non puoi intervenire, puoi solo osservare quasi impotente il frutto del tuo lavoro. Quest’anno ahimè tante volte ho percorso questo tunnel con l’amaro in bocca. Ma in casa abbiamo chiuso bene, molto bene, e l’ho attraversato consapevole che siamo arrivati all’ultima giornata dove ancora abbiamo qualcosa da giocarci. Solo onore? Gloria? Non lo so... Ma domenica c’è partita! Vera, sentita, importante! L’ultima battaglia di stagione (?). Affrontiamola tutti insieme! Mettiamo da parte per una domenica rancori, delusioni e andiamo a Grosseto tutti insieme uniti in un solo intento! S’armi e vinca l’onore e per sempre ‘Forza Siena’!!!".