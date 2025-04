Leonardo Cerri: "Contro il Sassuolo servirà una Carrarese perfetta per la salvezza"

Leonardo Cerri, reduce da due scampoli di partita contro Catanzaro e Sampdoria, ha rilasciato le sue impressioni in vista di questo rush finale del campionato attraverso i canali ufficiali del club. "Contro la Sampdoria abbiamo vinto e portato a casa tre punti in una partita complicata contro una grande squadra che, nonostante sia nelle zone basse della classifica, dispone di un organico e di una storia di livello assoluto. Dal campo, il triplice fischio è stato vissuto quasi come una liberazione, è stato emozionante tornare al successo davanti ai nostri tifosi, consapevoli quanto noi, che possa essere un grande passo in avanti in ottica salvezza. Giovedì ci attenderà un’altra partita complicata al Mapei Stadium e sarà importante avere grande rispetto ma zero paura dei neroverdi. Per non uscire a mani vuote servirà una Carrarese vicina alla perfezione. Loro dispongono di giocatori di livello internazionale, con presenze nelle competizioni apicali di questo sport, ma noi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque giocando con il nostro solito atteggiamento".

"Siamo consapevoli del vero e proprio tour de force che ci attenderà sino al termine della stagione – conclude Cerri –. Non dobbiamo porci limiti ma solo pensare di scendere in campo ogni giornata con l’obiettivo di conquistare punti, a prescindere dal nome dell’avversario o dallo stadio nel quale si giocherà, dediti al sacrificio come lo siamo stati sino ad oggi e lottando fino all’ultimo. Certamente, la nostra priorità è quella di chiudere al più presto la pratica “salvezza“, poi chissà. Del resto, la classifica è incredibilmente corta e la Serie B è un campionato estremamente imprevedibile". Prosegue, intanto, a gonfie vele la prevendita per il match col Sassuolo ed a ieri si era già arrivati a 900 biglietti venduti nel settore ospiti. Considerati i due giorni ancora a disposizione si dovrebbe ampiamente superare il migliaio di tifosi carrarini al seguito. Nella giornata odierna tornerà a parlare il tecnico Antonio Calabro per presentare la sfida del Mapei Stadium.