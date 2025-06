Leonardo Mastrippolito: dalla sfida con K Sport alla Serie D con la Maceratese

"Sono l’uomo più felice del mondo, anche se stavo per compromettere tutto: ma siamo saliti ugualmente in D". Leonardo Mastrippolito, il difensore farà parte della rosa della Maceratese del prossimo anno e ricorda quando è stato espulso nell’intervallo dello scontro diretto con la K Sport. "È stata molto dura per qualche settimana, però – ricorda – non abbiamo mollato di un centimetro, dopo la pausa non è stato un caso essere riusciti ad agguantare lo spareggio. Quell’episodio a Montecchio rappresenta un momento di crescita perché mi ha insegnato che occorre mantenere sempre il controllo e per una stupidaggine avrei potuto compromettere una stagione".

Ma adesso si volta decisamente pagina, c’è da pensare alla serie D a cui la Maceratese si presenta da matricola. "È un campionato – spiega Mastrippolito, che ha giocato in questa categoria con Carpi e Pineto – che richiede una maggiore fisicità, più attenzione, un gioco più veloce e intenso". La firma sul rinnovo è stato un momento importante. "Chiunque metterebbe la firma dopo la vittoria di un campionato, dopo un’annata ricca di soddisfazioni". Non sono mancati i momenti complicati, ma i biancorossi sono riusciti a superarli e a centrare l’obiettivo. "La differenza – spiega Mastrippolito, al secondo anno a Macerata – è stata data dalla nostra idea di gioco, dalla capacità di giocare a calcio, partendo dalla costruzione dal basso: un atteggiamento che abbiamo tenuto dalla prima giornata allo spareggio di Ancona".

Per il difensore abruzzese è stata la prima stagione nell’Eccellenza marchigiana dove ha segnato tre gol: con Urbino, Portuali e Fabriano. "Non mi aspettavo che il campionato potesse essere così competitivo, è stato indispensabile lottare su ogni pallone perché ciascuna partita è stata incerta e combattuta, in altre realtà non c’è un simile livello". E adesso Mastrippolito si gode le vacanze, almeno per un po’. "Già mi sto allenando e dai primi di luglio spingerò ancora di più per farmi trovare pronto all’inizio della preparazione per la serie D".