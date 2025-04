Leonardo Menichini celebra la salvezza e i play off del Pontedera

E’ ovviamente contento l’allenatore del Pontedera, Leonardo Menichini, che nell’arco di due settimane festeggia due traguardi, prima la salvezza e ora i play off: "Il lavoro paga sempre, abbiamo sempre preparato al meglio le partite, con l’orgoglio dei giocatori di voler uscire da una fase critica. Abbiamo tenuto botta nei momenti anche di grande difficoltà e ne siamo usciti. Contro il Rimini volevamo riscattarci anche della sconfitta dell’andata. Voglio ringraziare il mio staff: Daniele Zini, responsabile delle palle inattive, il mio vice Andrea Lisuzzo, che ha dato un contributo fondamentale, Michele Ribechini, allenatore dei portieri, che ha fatto un grande lavoro, Lorenzo Monticelli, preparatore atletico, con la squadra che corre, e Roberto Saglimbeni, match analyst, perché non trascura niente. Merito va anche anche alla società, e dedichiamo il tutto ai tifosi, che vorremmo più numerosi. Ma un grazie va ai giocatori, sono loro i grandi protagonisti, sono loro che hanno messo questa voglia di lottare per raggiungere questi obiettivi". L’avversario ai play off sarà una tra Pescara, Arezzo, Vis Pesaro o Pineto.

s.l.