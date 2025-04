Leonardo Menichini: "Il 3-0 è severo, ma il Pontedera è pronto per i play off"

Un passivo eccessivo. E’ questo il pensiero dell’allenatore granata Leonardo Menichini a fine partita: "Ritengo che questo 3-0 sia eccessivamente severo. Per settanta minuti siamo stati in partita, anche se ho cambiato un po’a livello di formazione perché ho tenuto a riposo i giocatori diffidati in quanto un’ammonizione poteva pregiudicare la loro presenza nei play off. Però direi che quelli che sono andati in campo hanno dato il massimo. Sono soddisfatto della prestazione, ovviamente non del risultato, però la prestazione c’è stata, anche se dopo il 2-0 tutto è diventato più difficile".

"Poi – prosegue il tecnico – è chiaro che c’è sempre da migliorare. Nel primo tempo abbiamo avuto poco palleggio e poca precisione, mentre nel secondo potevamo anche pareggiare. Ma siamo una squadra giovane, con ragazzi alle prime esperienze in Serie C. Ma sono contento delle loro prestazioni, attraverso le quali siamo riusciti ad arrivare a giocarci questo play off che è un traguardo molto prestigioso per una realtà come Pontedera". Già i play off. Domenica il Pontedera li giocherà a Pesaro. "Andremo a giocare a viso aperto – avverte Menichini - perché sappiamo che dobbiamo vincere, in quanto avendo una classifica peggiore abbiamo solo un risultato a disposizione. Quindi ci prepareremo bene, sempre con grande serenità, perché noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Nel senso che raggiungere la salvezza in un campionato così complicato e irto di difficoltà non era facile. Avete visto come lo stesso Perugia nonostante un budget superiore al nostro e con giocatori di esperienza abbia faticato in maniera tremenda. Quindi per noi raggiungere i play off a una giornata dalla fine è qualcosa di straordinario. Merito dei giocatori che lottano e che non mollano mai".

"Ora – conclude l’allenatore granata - ci portiamo avanti queste qualità e vediamo. Abbiamo fatto molto, ma vogliamo ancora continuare a divertirci. Questo è il messaggio che lancio alla mia squadra".

Stefano Lemmi