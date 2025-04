Leonardo Menichini: "Pontedera conquista un punto prezioso contro la Spal"

Nella sala stampa del Paolo Mazza, stadio dove sono passati di recente giocatori e allenatori di Serie A, Leonardo Menichini, tecnico del Pontedera racconta così l’1-1: "Nel secondo tempo ho visto una squadra che ha lottato, perché sta cercando di partita in partita di ottenere il massimo per vedere dove possiamo arrivare adesso dopo che abbiamo raggiunto una salvezza sofferta. Per questo direi che oggi (ieri, ndr) abbiamo ottenuto un buon punto contro una buonissima Spal". L’allenatore granata fa capire di essere più contento della fase difensiva sviluppata dalla sua squadra che da quella offensiva, anche se qualche appunto lo muove pure sull’atteggiamento in generale: "Nelle ripartenze abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, mentre in difesa non abbiamo concesso tiri in porta, ma molte volte i giocatori della Spal hanno calciato non centrando la porta. Questo quindi vuol dire che qualcosa ai nostri avversari abbiamo concesso. Noi invece in fase di finalizzazione siamo stati imprecisi, quindi sotto questo aspetto non sono soddisfatto". Per provare a tornare da Ferrara con i tre punti in tasca, Menichini aveva riproposto la coppia Corona-Italeng fin dall’inizio: "I due insieme sicuramente si sono battuti, però questa squadra aveva trovato i suoi equilibri soprattutto a centrocampo. Stavolta anche per la mancanza di Ladinetti abbiamo cambiato qualcosa, però questi due ragazzi sono stati grandi protagonisti della stagione, hanno dato molto. Li avevo già riproposti insieme e direi che sotto il profilo dell’ impegno si sono impegnati. E non bisogna dimenticare che se siamo qui a parlare della salvezza del Pontedera è perché loro due con i loro gol sono stati determinanti". L’ultimo concetto è sulla Spal, nobile decaduta, condannata ai play out: "La maglia della Spal pesa più di quella del Pontedera, però credo che abbia tutte le carte in regola per salvarsi, perché ha calciatori molto forti. C’è voluto un ottimo Pontedera per spezzare il ritmo degli avversari, che ho visto anche in una buona condizione fisica".

Stefano Lemmi