Leonardo Terigi: il legame con Siena e l'addio al calcio giocato

Le strade di Leonardo Terigi (nella foto) e della Robur si sono incrociate in momenti complicati. Ma se è vero che è nelle difficoltà che viene fuori il vero carattere di un uomo, il difensore ha saputo farsi apprezzare per il suo valore umano, ancor prima che professionale. Lo dimostra l’affetto con cui è accolto ogni volta che torna. Come lunedì ai Fedelissimi. "Tornare per me è sempre emozionante – dice Terigi –, come ho sempre detto, per me Siena è come una seconda casa. Nei quasi cinque anni che ho vestito la maglia bianconera mi sono sempre sentito benvoluto: un motivo d’orgoglio, anche se a livello sportivo non è andata troppo bene. Vedere persone con cui ho condiviso annate, anche non entusiasmanti, felici di incontrarmi, rende felice anche me. Come giocatore potevano pure contestarmi, l’importante era che apprezzassero chi ero fuori dal campo". Se l’addio al Siena c’è stato nel 2022, con l’arrivo da ds di Guerri, suo grande amico, Terigi sarebbe potuto tornare. "Simone mi ha chiamato – racconta –, ma avevo già deciso di rimanere vicino casa. E’ stato difficile dire di no, ma la scelta era fatta". "La Robur, quest’anno, ha avuto delle difficoltà – aggiunge –, è vero, ma il campionato di Serie D è difficile. Anche squadre costruite per vincere non ci riescono, basti pensare al Livorno. Ci vuole pazienza, sarà dura, ma so che Simone lavora bene e sta già pensando alla prossima stagione, in attesa di vedere come andrà in ottica play off. La Robur deve provarci fino all’ultimo: con Gilardino arrivammo agli spareggi e poi fummo ripescati, possono essere una possibilità in più. Siena mi ha insegnato a lottare e Siena deve continuare a lottare, la gloria tornerà". Terigi, l’ultima stagione al Pietrasanta, darà l’addio al calcio giocato l’8 giugno, con una partita di beneficenza, in favore dell’associazione FenomenAle. "Alessandro, un mio caro amico, è morto in un incidente, mi ero ripromesso di fare qualcosa per lui. Ci saranno tanti ex compagni, anche ex Siena. Sarà un bell’evento, un’occasione per rivederci".

Angela Gorellini