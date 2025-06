Leonardo Terigi saluta il calcio con una partita d'addio a scopo benefico

Oggi è il giorno della partita d’addio al calcio del difensore viareggino Leonardo Terigi che a 34 anni ha deciso di smettere. Emerso dal settore giovanile della Croce Verde, ha spiccato il volo nel professionismo col Genoa (dove è stato compagno di squadra di Perin ed El Shaarawy) per poi militare in Serie B e C con Crotone, Carpi, Grosseto, Alessandria, Siena e Pistoiese. Poi è sceso nei dilettanti di nuovo a Siena (dove lo ha allenato Gilardino), Ravenna e GhiviBorgo in Serie D, Massese in Eccellenza e nell’ultima stagione Pietrasanta in Promozione.

Stasera alle 18.30 sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta farà la sua ultima gara con amici ex compagni. Ci saranno tantissimi volti noti del calcio locale e anche nazionale. Poi seguirà aperitivo e cena (con lo chef Tomei), con la musica del dj Paci e l’intrattenimento calcistico a cura del format social/tv ’Palla al centro’ che farà una puntata speciale allestendo un “salotto“ in campo. Tutto l’evento è a scopo benefico, finalizzato al ricordo di Alessandro Cecchi (cui Terigi ha voluto dedicare questa sua speciale giornata, essendo stato suo compagno di banco a scuola). Ci sarà un’asta di maglie e tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione FenomenAle.