Leoni Arcore trionfa nel campionato Uisp 2024-2025, Coppa Uisp al via il 17 maggio

Siamo ai saluti nel campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. L’atto finale della manifestazione, vinta con due turni d’anticipo dalla Leoni Arcore, servirà solo a fissare la graduatoria definitiva. Le posizioni di testa, intanto, sono presidiate, nell’ordine, da Leoni Arcore (59), Agrate Rondeau Cafè (52) e Tribe (44). La capolista, comunque, non ha perso il vizio di vincere: nella penultima giornata ha ottenuto la 19sima affermazione stagionale, battendo in trasferta per 3 a 1 il Real Villasanta. L’Agrate Rondeau Cafè, seconda forza del torneo, ha replicato a distanza piegando per 4 a 1 l’Atletico Area Carugate. I neo campioni, tre successi nelle ultime quattro edizioni, festeggeranno la vittoria nel posticipo casalingo: lunedì, alle 20.45, al Centro sportivo comunale di Arcore, chiuderanno il campionato affrontando il Concorezzo Fc., terz’ultimo in classifica. Sabato alle 12.30, invece, a Carugate il faccia a faccia riguarderà Agrate Rondeau Cafè e Tribe, le due rivali più ostinate. Il calcio Uisp, in ogni caso, non va in vacanza. Da disputare c’è la Coppa Uisp, un anno fa vinta dall’Agrate Rondeau Cafè. Alla competizione sono iscritte le 13 formazioni che hanno partecipato al campionato. Si inizia il 17 maggio con gli ottavi di finale.