Leopardiani in emergenza. Tante assenze in una gara difficilissima

Da un lato una Recanatese falcidiata dalle assenze, reduce dal pesante rovescio interno con il San Marino e con un morale che ha decisamente vissuto giorni migliori; dall’altra l’Ancona che, oltre al vantaggio del fattore campo, viene da quattro vittorie consecutive, è lanciatissima all’inseguimento della "lepre" Ostia Mare ed al di là di un ambiente tutt’altro che idilliaco ha sbandierato, legittimamente visto l’organico, ai quattro venti i propri propositi non soltanto di essere competitiva ma di voler lottare per il bersaglio grosso, l’unico che conta in questa categoria.

Aggiungeteci poi che per i giallorossi il "Del Conero" è una sorta di tabù dove si è sempre usciti con le ossa rotte (basti dire che negli ultimi tre anni nessun punto, nessun gol fatto e sette sul groppone) e dove l’ultimo risultato positivo risale davvero alla notte dei tempi ed a prescindere da professionismo o massima serie dilettantistica.

Insomma, quasi alla vigilia del primo derby stagionale, trovare motivi per essere ottimisti appare un’impresa titanica e forse l’unico, al momento, è quello di essere nel mezzo di una intensa settimana di lavoro, nella quale non possono non essere state analizzate le cause del ko di domenica scorsa (tecniche e soprattutto mentali) e cercando almeno di recuperare Chiarella, sul cui impiego però si deciderà soltanto dopodomani, terminata la rifinitura.

Mirko Savini poi è alle prese con la prevista squalifica del portiere classe 2007 Edoardo Zagaglia che, auspichiamo, avrà avuto nel frattempo modo di meditare sulla sciagurata uscita che ha determinato il patatrac contro i "titani". In questo ruolo l’allenatore ha l’alternativa pronta ossia il coetaneo Tommaso Fioravanti che anzi, nella pre-season, sembrava avesse i galloni del titolare. Il ragazzo, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è transitato al Montevarchi prima di militare con Under 18 e Primavera dell’Empoli. È stato schierato anche nella recente trasferta a L’Aquila dove ha alternato cose buone a qualche indecisione.

Insistiamo però nel dire che non è solo questione di uomini (anche questa comunque va risolta) ma dell’approccio, dell’atteggiamento, della "garra" che non devono mai venire meno, nel contesto di un campionato che presenta un elevatissimo livello di difficoltà. Tanto più per la Recanatese che deve mettersi in testa che la pagnotta dovrà essere guadagnata con lacrime e sangue.