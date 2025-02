L’eroe di giornata. "Sono stato bravo a cancellare l’errore commesso in precedenza. Pari giusto. Pensiamo all’Orvietana, altra battaglia»

A una manciata di secondi dal gong, ha procurato il rigore che avrebbe potuto far capitolare la Robur. Ma ha rimediato all’errore commesso: Andrea Giusti ha tenuto inviolata la porta bianconera per la quinta partita consecutiva. "Sono stato bravo a cancellare lo sbaglio precedente – ha detto il portiere del Siena nel post gara –: potevo fare una scelta diversa: il penalty era netto, l’arbitro ha fatto la scelta giusta nel fischiarlo. Al momento del tiro di Benedetti ho scelto una parte, sapevo che avrebbe calciato lì. Ma non è stata la sua miglior conclusione, solitamente li bette benissimo. Ci portiamo a casa questo punto".

"Il pareggio ci può stare – ha aggiunto Giusti –: è stata una partita equilibrata, noi abbiamo avuto delle buone occasioni, loro, già detto del rigore, sono stati pericolosi nel forcing finale: per dieci-quindici minuti il Seravezza Pozzi ha spinto tanto. Eravamo anche rimasti in inferiorità numerica. Sì, con Galligani ci abbiamo parlato: la sua espulsione ci ha messo un po’ in difficoltà, ma per noi Elia è un giocatore importante, si riprenderà sicuramente da questo ‘infortunio’".

Ottimo l’intervento del portiere bianconero anche su Sava. "E’ stata una buona parata, non so se ci sia anche stata una deviazione". La Robur ha ritrovato solidità: la difesa è in totale fiducia. "Lo dicono anche i numeri – ha sottolineato l’estremo difensore –: siamo la miglior difesa del girone. Il merito non è solo del reparto, ma anche del centrocampo che fa un grande lavoro, magari dando meno nell’occhio. In mezzo, chiunque sia in campo, si corre tantissimo. La fase di non possesso, poi, parte dagli attaccanti: se siamo la miglior retroguardia e non abbiamo ancora preso gol da inizio 2025, il merito è di tutta la squadra".

Ancora, però, è scarso il feeling con il gol… "Prima dell’ultimo quarto d’ora, in cui, come detto, il Seravezza Pozzi ha spinto tanto – ha chiuso Giusti – le occasioni nitide le abbiamo avute noi, come quella di Semprini dopo pochi minuti, oppure il palo a fine primo tempo o quella capitata a Candido nel secondo. Due-tre occasioni a partita le creiamo sempre, dobbiamo solo cercare di essere più lucidi sotto porta. Prendiamoci questo punto e guardiamo alla prossima".

