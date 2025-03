L’esame con la capolista. Ferretti: "Montefano, mostriamo il nostro valore con i biancorossi»

"Sarà una bella partita: da un lato ci sarà la capolista Maceratese che gioca per vincere il torneo, dall’altro ci saremo noi che vogliamo dimostrare quanto valiamo e regalare alla società quanto si merita". Daniele Ferretti, esperto giocatore del Montefano con tanta serie C sulle spalle, mette nel mirino la gara di domenica. "Dovremo ripetere – spiega – quanto fatto nelle ultime quattro gare in cui abbiamo infilato una serie di risultati positivi, dovremo quindi riproporre le stesse ultime prove cercando nel contempo di nascondere il più possibile i nostri limiti mettendo magari qualcosa in più sul piatto dovendo affrontare un avversario forte e organizzato. Inoltre la Maceratese può contare su un tecnico che sta proponendo un ottimo calcio". Il giocatore, che vanta pure esperienze nelle categorie superiori, mette la Maceratese nel mirino. "Il valore aggiunto è la squadra biancorossa che può contare su elementi di categoria se non anche superiore, ma pure noi sappiamo il nostro valore e giocheremo a viso aperto".

È soddisfatto Ferretti della sua esperienza a Montefano. "Si tratta di un club dove ci sono ampi margini di crescita. Ho accettato la proposta – spiega il giocatore – sperando anche per qualcosa che riguarda anche il futuro". Ferretti ha dato molto, ma cosa ha ricevuto in questi mesi passati indossando la maglia viola? "Tanto affetto e poi – conclude il giocatore – mi hanno dimostrato una grande passione per il calcio: sono aspetti imprescindibili per me. Sono stato accolto come un calciatore importante e questa considerazione mi ha fatto rendere di più".