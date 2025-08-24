L’estate in Sardegna è amara per il Pontedera. Debutto con sconfitta: la decide Zecca

TORRES

1

PONTEDERA

0

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani (43’ st Biagetti), Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico (18’ st Masala), Nunziatini (35’ st Carboni); Lunghi; Bonin (18’ st Lattanzio), Musso (43’ st Diakite). A disp: Petriccione, Idda, Dumani, Stivanello, Fois, Frau, Marano. All. Pazienza.

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre (30’ st Polizzi); Milazzo (18’ st Tarantino), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Bassanini (42’ st Vona); Herculano (1’ st Andolfi). A disp: Biagini, Strada, Gueye, Paolieri, Pietrelli, Coviello; Beghetto. All. Menichini.

Arbitro: Pasculli di Como.

Marcatore: 30’ pt Zecca.

Note: spettatori 3.236; espulso Lunghi al 51’ st; ammoniti Ladinetti, Diakite.

SASSARI - E’ cominciata male l’avventura del Pontedera in campionato. I granata tornano stamani da Sassari (e come loro anche gli 8 ultras della gradinata nord Diego Savelli che si erano fatti la traversata via mare) senza punti, battuti 1-0 dalla Torres, anche se sul piano della prestazione l’impressione non è stata così negativa come il risultato. La squadra è nuova e giovane (nell’undici iniziale c’erano 5 giocatori al debutto assoluto in Serie C, oltre a Bassanini, che ha… un’esperienza in categoria di appena 6’) e quindi ha bisogno di tempo per crescere ed amalgamarsi. Ieri ha fatto vedere il sano entusiasmo che la anima, ma questo da solo non può bastare per vincere le partite, serve, ecco quello che è sembrato mancare più di tutto, maggiore concretezza sotto rete. Incassato quello che diventerà poi il gol-partita alla mezzora con un tocco di Zecca che ha appoggiato la palla nella porta vuota dopo un cross dalla sinistra di Lunghi sfuggito all’uscita bassa di Vannucchi, gli uomini di Menichini hanno avuto un’ora di tempo per provare a rimediare. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo, nel quale sullo 0-0 avevano concluso due volte, sempre fuori, entrambe con Milazzo, lo hanno trascorso a riorganizzarsi, ma dal rientro in campo hanno preso il possesso di palla e non l’hanno più lasciato. In tutta la ripresa però hanno creato una sola vera occasione per pareggiare, quella capitata dopo 3’ sui piedi di Bassanini che ha calciato debolmente su Zaccagno in uscita. Il resto è stato un "assaltone" volenteroso ma confusionario e poco efficace che la Torres, francamente, non ha faticato più di tanto a contenere. Menichini da parte sua ha tentato tutte le carte: nell’intervallo ha sostituito un infruttuoso Herculano con Andolfi, che ha dato più vivacità, dopo 18’ ha inserito Tarantino, il terzo e ultimo attaccante di ruolo a disposizione, per Milazzo, passando al 4-4-2, quindi alla mezzora ha messo Polizzi per Tempre schierando così contemporaneamente sei giocatori offensivi. Tutto inutile però. Il tecnico del Pontedera ha speso an che una card, perdendola, al 39’ st per rivedere un sospetto fallo in area su Bassanini, mentre il collega Pazienza l’aveva sprecata al 18’st per veder modificato un giallo a Ladinetti in rosso. Niente da fare, il "10" granata venerdì contro l’Arezzo ci sarà.

Stefano Lemmi