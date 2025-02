L’esterno azzurro si sta ripetendo anche in B ed è l’osservato speciale di diversi club: "Ma io qui sto da Dio». Zanon: "Avanti con fiducia su questa strada»

Sta bruciando le tappe Simone Zanon. L’anno scorso l’esterno destro si è imposto titolare in serie C rivelandosi uno dei punti fermi della Carrarese nella corsa verso la promozione e segnando i suoi primi gol tra i professionisti sia in campionato con l’Arezzo che nei playoff col Perugia. Il ventitreenne meranese si sta ripetendo in questo suo primo anno di serie B con prestazioni interessanti, che lo hanno portato nel mirino di un paio di club di serie A, e adesso anche con la prima rete nella serie cadetta. Sua è stata la preziosa segnatura, di sinistro, che ha sbloccato il risultato con la Salernitana.

"E’ stata un’emozione grandissima a livello personale ma anche di squadra per aver ritrovato la vittoria che ci mancava da tempo – afferma Zanon (nella foto) –. Rispetto alle ultime gare è cambiato solo il risultato perché la prestazione l’avevamo praticamente sempre fatta. Siamo riusciti a battere un’avversaria di alto livello e questo ci deve dare ancor più fiducia di continuare su questa strada. E’ vero che nel finale abbiamo rischiato, ma fa parte del calcio. Ci siamo abbassati un pochino e abbiamo preso il primo e il secondo gol, ma siamo stati bravi a resistere ai loro assalti. Com’è stata la settimana di avvicinamento alla partita? Normale, come tutte le altre. Ci siamo allenati con tranquillità. Il mister ha preparato il match com’è solito fare. Da quando è arrivato l’anno scorso ci ha dato quel qualcosa in più che abbiamo ancora dentro di noi emotivamente. E’ fondamentale anche il rapporto che si è mantenuto con una tifoseria che dobbiamo solamente ringraziare per come ci segue dappertutto. Ci hanno applaudito lo stesso a Cosenza dopo la quinta sconfitta".

Zanon glissa, infine, sui rumors di mercato. "Io non ho saputo nulla di interessamenti di altre squadre. Sto da Dio a Carrara; penso solo al campo e a salvarmi con la Carrarese perché qui sto davvero bene".

Gianluca Bondielli