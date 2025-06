Levanto ricorda Marco Lagaxio con un torneo commemorativo giovanile

Il Levanto ha ricordato Marco Lagaxio, per tanti anni dirigente e allenatore nelle giovanili, con un torneo intitolato al suo nome. E anche la città ha voluto commemorarlo con una targa collocata a fianco dell’enorme disegno che allo stadio ’Scaramuccia’ Lagaxio aveva fatto realizzare da un’artista locale. Presenti alla giornata conclusiva la mamma di Marco, Pina, il fratello Andrea, la cognata Lorenza e al nipote Lorenzo, che gioca nel Levanto. Il torneo, riservato ai Giovanissimi 2012, è stato vinto dalla Lavagnese che ha donato il trofeo al Comune di Bonassola, di cui Lagaxio era vicesindaco. Alla premiazione presente l’attuale vicesindaco Rodolfo Daneri, insieme al consigliere Simone Ameri, dg del Rivasamba. In campo nella prima edizione del torneo Rivasamba, Canaletto Sepor, Massarosa, Sestrese e Levanto. "Marco era unico – così lo ha ricordato il responsabile del settore giovanile rivierasco Luca Beccarelli (nella foto) – nell’arrivare ai ragazzi. Non a caso, fra loro sono emersi alcuni giocatori di valore".