Levanto vittorioso con gran gol di Martinez. Santunione firma la doppietta per il Don Bosco

CAPERANESE

LEVANTO

CAPERANESE: Gaccioli, Cosentino (80’ Cervini), Scorza (65’ Pane), Rolandelli, Cesaretti, Garrasi, Vatteroni, Modica (65’ Mosto), Bancalari (77’ Spadoni), Pomo, Binaj. All. Marsiglia.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Folli, Del Vigo, Defilippi, Daniello (68’ Rezzano), Ambrosini, Tuvo (82’ Lorenzini), Righetti (59’ Callo), Barilari, Martinez (84’ Bagnasco). All Agata

Arbitro: Caridi, assistenti Staffieri e Radaelli di Genova

Marcatori: al 48’ Martinez

CAPERANA - Corsaro il Levanto sul difficile campo di Caperana. I pirati di mister Agata abbassano la saracinesca della porta dell’ottimo Rollandi e poi infilzano al cuore il mai domo avversario vedendosi altresì negare un netto calcio di rigore per fallo da ultimo uomo. Double face il match, primo tempo di marca locale, secondo levantese.

La cronaca è intensa e palpitante. Vede un predominio dei padroni di casa per tutta la prima frazione con il portiere Rollandi autore di tre superbi interventi. Rollandi al 24’ blocca con sicurezza un fendente diagonale di Bancalari. Altra grossa occasione locale con Binaj che a tu per tu con Rollandi calcia a lato forse ipnotizzato. Al 40’ ancora sugli scudi il portierone levantese che in volo plastico blocca una punizione all’incrocio di Garrasi. Nella ripresa sale in cattedra il Levanto che con il bravo Martinez schioda lo 0-0 scoccando un bolide dal limite angolato. Al 70’ rigore netto non fischiato su Callo per intervento da ultimo uomo.

Euro Sassarini