L’EVENTO a milano. “Offside Football. Film Festival“, le storie del calcio

Un pallone può raccontare molto più di una partita. Può parlare di diritti umani, legalità, inclusione, comunità. È questa la sfida che l’Offside Football Film Festival porta avanti dal 2004 in tutto il mondo. La manifestazione torna a Milano con un programma diffuso che vivrà i suoi momenti centrali sabato e domenica all’Arena Civica presso Palazzina Appiani, mentre in questi giorni tocca luoghi culturali e urbani della città, intrecciando cinema, sport e vita quotidiana. Il festival non è solo un evento cinematografico, ma un invito a guardare il calcio come specchio della società. Tra i film in concorso vanno segnalati, fra gli altri, “Fabriqueros“, che racconta il calcio come strumento di identità e comunità; e ancora, “ La selección de Chile“, che rievoca il colpo di Stato del 1973 trasformando lo stadio in luogo di memoria collettiva. E infine “ Marta vuole giocare“, cortometraggio sul diritto delle bambine di inseguire i propri sogni attraverso il calcio.

Il pubblico potrà confrontarsi con autori e giornalisti durante i Football Talks, che vedranno come sempre celebri speaker e protagonisti da tutta Italia; nelle passate edizioni hanno partecipato figure di primo piano come Lele Adani, Ciro Immobile, l’ex arbitro Luca Marelli e molti altri. L’Offside Football Film Festival 2025 dimostra che il calcio non è solo gioco, ma uno specchio potente di storie autentiche. A.S.