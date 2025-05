L’EVENTO a viareggio. Il Versilia Football. Planet il 4-5-6 luglio in piazza Mazzini

Il grande evento a tema calcio dell’estate viareggina è stato ufficializzato dall’assessore Rodolfo Salemi come date e location anche per quest’anno: sarà nuovamente in piazza Mazzini, nel primo weekend di luglio. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio la principale piazza del lungomare si animerà con una sorta di “villaggio del pallone“ dalle ore 18 alla mezzanotte: il "Versilia Football Planet", organizzato da Marco Calamari.

Ci saranno talk-show con grandi personaggi del mondo del calcio, un palco sempre animato con musica e intrattenimento calcistico di ogni genere, trattando dalla Serie A fino ai dilettanti (con lo staff di ’Palla al centro TV’ che si occuperà di questa parte in cui è specialista di settore). E poi esibizioni, tornei di calcetto, calcio camminato per la terza età, femminile e giovanile, con un campo montato in piazza. Oltre al biliardino, al subbuteo, al Foot Darts, al foot golf e agli stand dei tifosi. E la top novità del premio letterario nazionale "Autori di stile".