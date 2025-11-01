L’evento. Il presidente Bodin ha incontrato la Tim Bergling

"Una serata di dialogo, riflessione e condivisione – si legge in un comunicato ufficiale della Robur – quella che si è svolta mercoledì all’Auditorium di ChiantiBanca, dove il Siena Fc (presente anche il presidente Jonas Bodin ndr) ha avuto il piacere di accogliere la Tim Bergling Foundation, organizzazione impegnata nella promozione della salute mentale tra i giovani attraverso lo sport, la scuola, la musica e la comunità. A guidare l’incontro è stata Joanna Stassos Wolf, project manager della fondazione, alla sua prima visita a Siena. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di creare ambienti sportivi accoglienti, dove ogni giovane possa sentirsi supportato e valorizzato non solo come atleta, ma come persona. Un’occasione significativa che conferma l’impegno del Siena Fcnel sostenere iniziative sociali e nel favorire una maggiore consapevolezza sui temi del benessere e della salute mentale, dentro e fuori dal campo. Farlo insieme a ChiantiBanca e a ChiantiMutua dà ancora più spinta e forza per credere che la coesione sul territorio possa portare a grandi risultati".