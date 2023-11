L’evento. Il Siena Fc ospita i diciassette priori. Maglie in regalo

La Robur torna ad aprirsi al mondo delle Contrade, dopo la chiusura totale avvenuta la scorsa stagione per volontà di Emiliano Montanari. Domani, in occasione dell’incontro Siena-Colligiana, i priori delle 17 Consorelle saranno ospiti del Siena Fc, allo stadio Berni di Badesse. Come spiegato dalla società bianconera, "prima dell’inizio della partita verranno anche consegnate diciassette maglie gara, una per ogni Contrada, segnando di fatto l’inizio di un nuovo capitolo tra la società e il mondo contradaiolo, un periodo fatto di unione e di legame con la città". Intanto, i gruppi organizzati della Curva Lorenzo Guasparri invitano tutti i tifosi a partecipare nuovamente alla raccolta fondi che verrà effettuata agli ingressi dello stadio per finanziare le proprie attività e in particolare la coreografia prevista per domenica 19 novembre in occasione del 119° compleanno della Robur.