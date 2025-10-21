L’evento. "L’importante è riuscire a fare unione»

Tutti uniti sotto il colore della maglia granata. Anzi, non sotto la maglia, ma sopra. Eh sì, perché prima della partita con la Vis Pesaro nella sala stampa della sede, al Mannucci, si è svolto un piacevole e partecipato evento, "Insieme dentro e fuori dal campo", promosso dal club ma coordinato dal direttore organizzativo Andrea Bargagna, che ha riunito i sette sponsor che griffano la tenuta da gioco del Pontedera. Ossia, in ordine sparso, Cridav Italia, Giadil, Freezanz, Protec, Servizio Protetto, Casa di cura San Rossore e LB Toscana Service.

L’introduzione è toccata al presidente Simone Mlllozzi: "La cosa importante è che si crei una relazione con voi sponsor, perché è sempre più difficile stare per 15 anni tra i professionisti e fare un calcio sostenibile. Se siamo riusciti a far quadrare risultati e gestione è grazie a voi, che siete uno degli aspetti fondamentali e garantite impegno e sostegno. Che non è tanto economico e finanziario, ma a tutto tondo. L’augurio è che questi momenti possano diventare occasioni per far nascere idee e collaborazioni".

Quindi è stato il turno dello stesso Andrea Bargagna, da 6 anni a Pontedera: "E’ bello vedervi tanti e numerosi. Tenevamo molto a questo incontro, anche perché come sapete punto sempre il dito sull’aspetto che vede la sponsorizzazione come una scelta strategica dell’azienda, dove l’importante è riuscire a fare unione. Ci dovremo incontrare di più, anche on line, per scambiare idee sul core business di ogni realtà". Poi un’anticipazione: "Da quest’anno, grazie a Geofor, saremo il primo stadio nel mondo a progettare un cestino intelligente, che pensa da solo a differenziare la raccolta del rifiuto prodotto dall’utente".

Alla fine, dopo aver avuto spazio per presentare le rispettive aziende, i rappresentanti degli sponsor hanno potuto effettuare una vista guidata tra spogliatoi e terreno di gioco per osservare più da vicino la preparazione pre-gara dei calciatori granata.

Stefano Lemmi