L’evento. Nella “primaria“ di Arcene il torneo “Diamo un calcio al bullismo“

Siamo ad Arcene, cinquemila abitanti nella provincia di Bergamo. Qui il calcio si gioca soprattutto in oratorio, qui il pallone entra direttamente nelle scuole per trasmettere i sani valori dello sport. Ed in questo contesto educativo, non solo sportivo, che è stata organizzato per oggi l’evento “Diamo un calcio al bullismo, tristissimo fenomeno da combattere e purtroppo ancora presente sui campi di gioco come negli edifici d’istruzione. Ad ospitarlo sarà la scuola primaria di Arcene, che vuole sensibilizzare sul tema adulti e giovanissimi con vari tornei di calcio divisi tra classi e per genere, con lo scopo di diffondere un messaggio di pace.

C’è di più, perché si cercherà di trasmettere altri messaggi simbolici, con la scelta di Nazioni non in guerra fra di loro per rappresentare le squadre. Il tutto all’insegna del fair play perché sarà d’obbligo di salutare gli avversari con una stretta di mano. Al termine delle gare (della durata di dieci minuti) non ci saranno vincitori ma la premiazione coinvolgerà tutti coloro i quali avranno partecipato all’evento con il solo scopo di divertirsi. Previsti riconoscimenti per gli alunni più meritevoli con una coppa per il “Gesto più gentile”, sulla base delle valutazioni degli insegnanti che osserveranno chi in partita si distinguerà per correttezza e fair-play.

Alla premiazione saranno presenti, fra gli altri, l’Assessore allo Sport Stefano Allievi e il Consigliere con Delega all’Istruzione Antonella Rillo.