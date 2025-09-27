L’evento - Oggi sul Prato del Quercione alle Cascine (ore 17,30). Libertas-Club Sportivo. E’ il derby della storia

Appuntamento storico calcistico di grande rilievo oggi pomeriggio alle 17.30 con la disputa della XVI edizione del Derby Storico Fiorentino sul Prato del Quercione alle Cascine. L’evento è una partita amichevole che riporta in campo la tradizionale rivalità tra le sezioni calcio di due realtà sportive ultracentenarie: la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877 e il Club Sportivo Firenze 1870. Questi due club, protagonisti di appassionanti sfide nelle prime decadi del Novecento, si fusero nel 1926 dando vita alla Fiorentina. Ma la sfida non era solo sul terreno di ‘giuoco’ perché coinvolge anche le opposte tifoserie con reciproche burle che, in tempi più bui, sfociarono anche in rappresaglie intimidatorie e qualche boccia di olio di ricino ai danni dei libertiani.

Il derby storico rinasce nel 2007, quando Paolo Crescioli, presidente della Pgf Libertas, propose tra gli eventi per celebrare i 130 anni dalla fondazione della società di S. Maria Novella, il confronto calcistico tra le due società. L’idea venne accolta con entusiasmo da Bruno Capitelli, presidente del Club Sportivo, e dal segretario Oriano Brunetti che, insieme a Roberto Vinciguerra, unirono le forze per realizzare la prima edizione del Derby nello stadio del Club Sportivo alle Cascine. Nel 2009 il Derby venne riproposto tra gli eventi della Festa dello Sport organizzata dal Quartiere 1 del Comune di Firenze in collaborazione con il Csi e giocato sul Prato del Quercione dove, fin dal 1912 (anno di nascita della sezione calcio dei ‘Ghiozzi Rossi’ della Libertas), le due squadre iniziarono a confrontarsi e dar vita e passione per il calcio ai fiorentini. Da allora il Derby è diventato un appuntamento ricorrente e itinerante.

Dopo i primi anni alle Cascine la partita è stata giocata anche in piazza della Signoria, piazzale Michelangelo, nello stadio del Signa, in piazza Santa Croce, allo Sferisterio delle Cascine e dal 2019 nella palestra della Pgf Libertas in piazza S. Maria Novella.

