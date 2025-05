Levizzano si salva in Seconda 'F' con un pareggio contro Junior Fiorano

Levizzano1junior fiorano1(dts, 1-1 al 90’)

LEVIZZANO: Barbanti, Uccellari, Millemaci, Roberti, Vernelli, Vincenzi, Giglio, Fanucchi (77’ Tawiah), Pancaldi, Stuccilli (100’ Vecchi A.), Arena. A disp. Guermandi, Pello, Fantini, Sirotti, Franchini, Bonfatti, Siligardi. All. Dotti

JUNIOR FIORANO: Pagliani, Hamza, Mastai (33’ Montagnani), Salah, Koco (105’ Amartey), Sboui, Anang (46’ Rusho), Martinelli (105’ Campobasso), Vodini, Mercogliano (80’ Patti), Zanti. A disp. Cuoghi, Franchini, Nibrache, Pesole. All. Nora

Arbitro: Erremachi di Finale

Reti: 25’ (rig.) Pancaldi, 70’ Vodini

Note: espulsi Arena, Pancaldi, Hamza, Vodini, ammoniti Giglio, Arena, Millemaci, Uccellari, Hamza, Pagliani, Vodini.

Il ritorno del playout di Seconda ’F’ salva il Levizzano che a Solignano chiude sull’1-1, come all’andata, con lo Junior Fiorano e fa festa per la miglior posizione in classifica, mentre i fioranesi vanno in Terza. Al 15’ è il Levizzano a passare in vantaggio con un rigore trasformato da Pancaldi per fallo sullo stesso attaccante di Sboui.

Il pareggio dello Junior Fiorano arriva al 50’ con Vodini che mette in rete dopo un traversone. Da segnalare una gran parata al termine di Barbanti che ha salvato il risultato e un palo per parte.