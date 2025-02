L’ex allenatore dell’Arezzo torna allo stadio. Sarri da sold out: "Così si prepara una gara»

Una serata da tutto esaurito quella andata in scena all’auditorium dell’Arbitro Club di Arezzo. L’appuntamento con Maurizio Sarri (nella foto) infatti ha fatto registrare oltre 130 partecipanti all’iniziativa organizzata dall’Associazione italiana allenatori di calcio di Arezzo, presieduta da Loris Beoni che ha inaugurato il 2025 con due eventi di rilievo. Dopo Tognaccini, creatore di Milan Lab, ecco l’appuntamento con Sarri.

Al centro della riunione la preparazione della partita con il tecnico campione d’Italia con la Juventus che ha mostrato insieme al proprio staff tecnico attraverso l’analisi video il proprio metodo di lavoro nell’approcciarsi a una partita. Una serata che ha visto la partecipazione come detto di oltre 130 associati, la presenza di ex calciatori del tecnico che partito dallo Stia, passando per Sansovino, Sangiovannese e Arezzo è poi arrivato a vincere un’Europa League con il Chelsea e lo scudetto con la Juventus. Tante le domande che sono state rivolte al tecnico inerenti appunto il proprio metodo di lavoro, cercando un parallelismo tra quella che è l’attività svolta a livello dilettantistico e a livello professionista.

In platea erano presenti tra gli altri anche Massimiliano Benassi, ex portiere e ora preparatore dei portieri nel vivaio della Fiorentina, e Alessandro Calori, oltre a Francesco Fantoni, presidente Aiac per la Toscana. Al termine della riunione tecnica, durata più di due ore, il presidente della sezione aretina Loris Beoni ha consegnato un riconoscimento al tecnico valdarnese.