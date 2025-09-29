L’ex Armillei frena il Sansepolcro al Buitoni. Bocci nel finale spreca un’occasione d’oro

SANSEPOLCRO 0 CANNARA 0

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella (32’ st Barculli); Omohonria, Gennaioli: Salis (26’ st Alagia), Brizzi (15’ st Massai), Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli.

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Myrtollari, En. Bertaina, Baraboglia; G. Cardoni (41’ st Vitaloni), Roselli, Montero, Maselli (22’ st Porzi), Schvindt; Haxhiu, Lomangino. All. Antonio Armillei.

Arbitro: Scarati di Termoli.

SANSEPOLCRO – Povera di contenuti e con pochissimi sussulti in grado di contrastare la noia generata fra il sempre numeroso pubblico sugli spalti: questa, in sintesi, la fotografia della partita disputata al Buitoni da due squadre, Sansepolcro e Cannara, incapaci entrambe di trovare le idee e la forza di superarsi. Lo 0-0 finale (e non avrebbe potuto essere diversamente) accontenta senza dubbio di più gli ospiti dell’ex Armillei, che oltretutto hanno posto un freno alla serie negativa dell’ultimo anno – quattro precedenti e altrettanti ko – nei confronti diretti con gli avversari bianconeri, scesi in campo stavolta con la casacca gialla.

Ciampelli opera qualche variazione fra gli interpreti del 4-2-3-1: dentro Adreani in difesa, Omohonria spostato in mezzo assieme al rientrante Gennaioli, Brizzi mezzapunta a sostegno del terminale Bocci e Salis preferito inizialmente ad Alagia. Manca l’infortunato Vitiello e il prosieguo del match dimostrerà quanto sia stata pesante questa assenza. Armillei ha ancora indisponibile il bomber Elian Bertaina. Nel primo tempo il taccuino della cronaca rimane bianco fino al 41’: Belli serve su punizione Salis, sul cui lungo lancio in area Bocci non riesce a correggere di testa a rete come vorrebbe e ne esce fuori una sorta di assist per Borgo, che però non conclude. Nella ripresa, quando il Cannara prova a farsi vedere dalle parti di Bambara, che al 3’ blocca una punizione di Schvindt. Per tentare allora di "spaccare" la gara, Ciampelli inserisce Massai, Alagia e Barculli, anche se la musica rimane la stessa. Solo il classico sporadico episodio potrebbe cambiare il vento e in effetti al 24’ l’opportunità per il Sansepolcro (che è anche la prima vera azione pericolosa) sembra quella ghiotta: Gennaioli lancia in profondità Bocci, che supera il difensore, avanza e tira, con Vassallo pronto a deviare in angolo. Più rimarchevole la prodezza dell’altro ex di giornata, che salva il risultato all’inizio del recupero: tutto nasce da una punizione di Alagia e il rimpallo fra due difensori rossoblù favorisce Bocci, che spara sicuro e Vassallo respinge con i pugni ancora in corner.

Claudio Roselli