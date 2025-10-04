L’ex Bianchi. "Sarà particolare ma al fischio d’inizio darò il massimo»

In campo domani pomeriggio al Malservisi-Matteini, la Robur ritroverà, da avversario, il suo ex capitano, Tommaso Bianchi. "Sicuramente farà un effetto strano, perché gli ultimi quattro anni sono stato lì, e sono stato bene – ha detto al Fol – mi farà piacere ritrovare Giannetti e Cavallari, così come le persone dietro le quinte, da Nermin ai massaggiatori. Non ci sarà Ezio Targi, ma ci rivedremo al ritorno. Sarà un po’ strano, però quando fischierà l’arbitro si azzererà tutto, e penserò a dare il meglio per il Follonica Gavorrano". Follonica Gavorrano con il dente avvelenato per le ultime due sconfitte, con Terranuova Traiana e Trestina. "Gli obiettivi la società non ce li ha dati – ha affermato Bianchi –, la società è comunque ambiziosa e noi proviamo sempre a fare bene. Non siamo partiti in ritardo, anche se la rosa è stata completata successivamente: è di valore. Con Sansepolcro e Terranuova Traiana meritavamo di fare sei punti, abbiamo preso cinque pali in due partite. Con il Prato invece eravamo sottotono, la sconfitta è stata meritata. Ma il Prato è una delle candidate a vincere il campionato, mi ha fatto un’ottima impressione".