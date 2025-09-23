L’ex bianconero. Enrico Biancon:: "Credevo di restare. Voglio fare bene»

Fresco ex della partita, il difensore Enrico Biancon, due anni in bianconero e oggi giocatore dello Scandicci, ha presentato la gara che attende domani pomeriggio la squadra di Bellazzini. "Ho saputo dell’addio alla Robur di rientro da una vacanza – ha spiegato al Fol –: ero convinto di restare perché l’agente stava trattando il rinnovo. È stata una sorpresa, una situazione particolare. Poco prima che uscisse l’ufficialità della mia non conferma mi ha avvisato l’addetto stampa. Mi è dispiaciuto molto, a Siena sono sempre stato bene. Forse è stata una cosa poco corretta ma ormai si tratta del passato". Quindi la chiamata dei blues. "Ho avuto altre proposte, ma lo Scandicci mi ha voluto fortemente e non volevo neanche aspettare troppo tempo". Per Biancon e i suoi compagni tre partite e tre punti conquistati in casa, contro il Terranuova Traiana. "Una buona prestazione, ribaltando il risultato – ha sottolineato il difensore –. Abbiamo giocato bene anche contro il Prato, ma abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Col Sansepolcro invece eravamo un po’ sottotono". "Domani proverò un senso di rivalsa – ha chiuso –? Non troppo, perché punto a far bene tutte le partite. Ci tengo un po’ di più, in fin dei conti bisogna sempre dare il massimo".