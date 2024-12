L’ex di turno. Guidone: "Impossibile fare di più»

Marco Guidone se lo sognava diverso il suo ritorno da avversario a Ravenna, dopo i due campionati in giallorosso con 43 reti in 78 gare. Su un campo allagato di calcio c’è stato poco e in più la Cittadella ha conosciuto un’altra sconfitta. "Tornare è stato speciale per me – le parole dell’attaccante biancazzurro a fine gara – e mi ha fatto piacere, ho fatto due anni belli a Ravenna, purtroppo il percorso non si era concluso come speravamo col salto in C, ma conservo tanti ricordi positivi. La gara? Con questo campo sapevamo che poteva essere una battaglia decisa da episodi e così è stato ma purtroppo non siamo riusciti a farli girare dalla nostra parte. Tutti e tre i gol sono stati abbastanza casuali, nati da cross messi dentro e da alcuni palloni non respinti dalle difese. Su un campo impraticabile penso che non si potesse fare di più. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto come prestazione".

I risultati della 15^ giornata: Lentigione-Fiorenzuola 2-1, Sasso M.-Zenith 1-3, Imolese-San Marino 2-1, Sammaurese-Progresso 1-2, Ravenna-Cittadella 2-1, Piacenza-Riccione 1-0, Tuttocuoio-Tau 1-1, Prato-Corticella 3-0, Pistoiese-Forlì 0-2.

Classifica. Tau e Forlì 33, Ravenna e Lentigione 32, Imolese 28, Pistoiese 25, Tuttocuoio 21, Sasso M. 19, Cittadella e Prato 18, Riccione, Piacenza e Progresso 17, Corticella 16, Zenith 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 8.