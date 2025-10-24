L’ex di turno. Tonti guida i teramani dalla porta: "Voi forti, dovremo essere pronti»

Quel pomeriggio di un giorno da... Galletti, il ‘Morgagni’ era gremito in ogni ordine di posto, i vessilli garrivano al vento e la tensione si tagliava col coltello. In campo il Forlì targato Roberto Rossi si giocava la pelle, nei playout di Lega Pro Seconda Divisione, contro il Delta Porto Tolle e a difendere la castità della porta biancorossa c’era (inizialmente) Alessandro Tonti, la cui partita, però, terminò già al 14’, quando l’arbitro Abisso di Palermo – sì, proprio quello che oggi fischia in serie A – lo spedì anticipatamente sotto la doccia per aver steso in area il rodigino Baldrocco. Per la cronaca quella ‘corrida’ all’ultimo cartellino (5 rossi, di cui 3 tra le fila forlivesi, e 9 gialli), si concluse con la rocambolesca vittoria (2-1) in zona Cesarini del Galletto, salvo e promosso nella nuova Lega Pro Unica. A distanza di oltre 11 anni da quell’8 giugno di ‘ordinaria’ follia, le sliding doors della vita riporteranno al ‘Morgagni’ il 33enne cattolichino ex estremo difensore biancorosso (37 gettoni, di cui uno in Coppa, e 10 clean sheet) e attuale capitano del Pineto, avversario domani del Forlì nell’11ª giornata.

Tonti, cosa ricorda di quell’impresa leggendaria?

"Uno spareggio pazzesco. Da brividi. E la gioia illimitata per la vittoria acciuffata per i capelli, all’ultimo respiro, col tiro di Djuric al 92’.

E della parentesi forlivese in generale?

"All’epoca avevo qualche capello bianco in meno – ride – e anche un bagaglio di esperienza molto più ridotto, ma conservo il ricordo di un’annata stupenda, che mi ha permesso di crescere e intraprendere un percorso di carriera importante".

Che partita sarà Forlì-Pineto?

"Affrontiamo una squadra forte, in salute e in fiducia, quindi prevedo una gara molto difficile in cui dovremo farci trovare pronti per dare continuità alle vittorie con Livorno e Perugia".

Sorpreso di trovare i biancorossi, neopromossi, al quinto posto?

"Il Forlì è una matricola, certo, ma si sta dimostrando squadra compatta, organizzata e di valore. No, non sono stupito di vederla a ridosso delle prime".

Siete in linea con gli obiettivi?

"Siamo una delle squadre più giovani del campionato, quindi l’obiettivo primario è il mantenimento della categoria. Sappiamo che non sarà uno scherzo, ma dobbiamo raggiungere quota 42 prima possibile".

Conosce Martelli, portiere del Forlì?

“No, però lo sto seguendo perché mi ha impressionato. Lo stimo molto, sono convinto che farà tanta strada. E poi non si finisce mai di imparare, quindi cerco sempre di rubare qualcosa, anche dai colleghi più giovani, per migliorarmi".

È Venturi, numero 1 dell’Arezzo capolista, il miglior estremo baluardo del campionato?

"Ci sono tanti portieri di grande livello nel girone B, non vedo un singolo eccellere sugli altri".

Ormai lei non è in Romagna da diversi anni: cosa le manca di più della sua terra?

"Gli amici e, soprattutto, la cucina romagnola. Ma a Pineto io e la mia famiglia stiamo benissimo, la cittadina è accogliente e la gente molto disponibile: ci sentiamo a casa".

Marco Lombardi