L’ex Fortin. "Siena nel cuore. Con Giampaolo rapporto speciale»

Tale padre, tale figlio. "Sarebbe bello che Mattia arrivasse in Serie B con il Padova" aveva dichiarato appena qualche giorno fa Marco Fortin. L’auspicio dell’ex portiere della Robur è diventato realtà: la formazione patavina di cui il classe 2003 figlio d’arte ha difeso la porta dall’inizio alla fine, ha potuto togliere le bottiglie dal frigo, grazie al pareggio sul campo del Lumezzane all’ultima giornata. L’accostamento promozione-Fortin, a Siena fa ancora venire i brividi: Marco è stato infatti protagonista, non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarlo, della storica cavalcata della Robur verso la Serie A (è poi rimasto in bianconero per tre stagioni). Alla città è ancora molto legato tanto da tornare quando possibile. Una soddisfazione che il figlio segua le sue orme. "Con Mattia ho un bellissimo dialogo – ha raccontato l’ex Robur a Tmw –, non parlo mai dell’aspetto tecnico, che è competenza di chi lo allena, ma guardo l’atteggiamento che ha durante le partite. La sua personalità è più matura dei suoi anni". Fortin ha parlato anche di un altro ex Siena, Marco Giampaolo. "Vedeva il calcio prima degli altri, gestiva il gruppo in modo importante... Mi entrava nella testa, per me è stato per distacco il migliore".