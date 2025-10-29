Acquista il giornale
  L'ex Fossombrone va in Abruzzo. Pesaresi in campo. Fucili, volo d'Aquila. Oggi turno di Coppa

di AMEDEO PISCIOLINI
29 ottobre 2025
Pallone

Michele Fucili, classe ’72, è il nuovo allenatore dell’Aquila (serie D girone F, 10 punti) al posto di Sandro Pochesci. Fucili, nato a Fossombrone, ha guidato il club metaurense sin dalle giovanili nel 2010-11. Poi, tre anni in prima squadra in Eccellenza prima delle esperienze con Urbania (una stagione e mezza) e Pergolese (mezza stagione). Da lì, ancora un anno con l’Urbania e poi, nel 2019-20, il ritorno al Fossombrone: quattro anni in Eccellenza, con la promozione in serie D e poi due anni prima con una salvezza tranquilla e poi con la finale playoff persa con il Teramo.

Coppa Italia Eccellenza. Oggi si gioca l’andata delle semifinali: K Sport Montecchio Gallo-Matelica (Comunale "Giovanni Paolo II°" di Petriano, 14,30). "Abbiamo Paglia e Nobili infortunati e qualche acciaccato – dice il ds della K Sport Ettore Mariotti – la rosa è un po’ stretta". Arbitra Crincoli di Ascoli Piceno. Civitanovese-Tolentino 1919 (14,30, Nicola Denti di Pesaro). Le gare di ritorno, mercoledì 12 novembre.

Coppa Italia promozione. Oggi ritorno degli ottavi di finale: Gabicce Gradara-Lunano (stadio Magi, ore 15, Recchia di Ascoli): andata 4-0 per i rivieraschi, probabili turn over; Biagio Nazzaro-Ostra Calcio (14,30), Camerino-Borgo Mogliano (19,30), Monticelli-Atletico Azzurra Colli (19), Palmese Fermana-Atl. Calcio P.S. Elpidio (14,30), Vigor Castelfidardo- Castelfrettese (20), Vigor Montecorsaro-Aurora Treia (14,30). Le vincenti passeranno ai quarti di finale: mercoledì 12 novembre e mercoledì 3 dicembre.

Coppa Marche di Seconda categoria. Questo il programma di oggi: Vadese- V.Apecchio (20,30); Isola di Fano-Arzilla (20,45). Le gare di ritorno si giocheranno il 19 novembre.

am.pi.

