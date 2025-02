L’ex Guberti. "Se in futuro servirà un allenatore io sono disponibile»

"Domenica scorsa volevo venire allo stadio, però mi fa sempre un po’ strano". A parlare, al Fol, Stefano Guberti. "Vorrei che l’attenzione si concentrasse sul presente. Se tornerò davvero, spero di farlo in un’altra veste. Se un domani il Siena avrà bisogno di un allenatore, io mi metterò a disposizione". L’ex bianconero ha ripercorso le tappe principali del suo cammino senese, a partire dalla stagione 2017/18. "La squadra era quadrata, ma non pensavo potesse fare quello che ha fatto al primo anno. Oltre alla finale play off, a me è dispiaciuto il finale di campionato: ricordo la partita di Arezzo, segnò Cutolo e fu un momento decisivo". Poi la mancata iscrizione. "Eravamo in attesa di un passaggio di proprietà, doveva essere una formalità. Dispiace per come sia finita. Sarò impopolare, però alcune cose positive la Durio le ha fatte. Doveva trovare una soluzione per vendere prima o per iscrivere comunque la squadra al campionato, quello è indubbio, però mi è piaciuta molto meno la gestione che c’è stata dopo… certe cose sembravano barzellette". "Per tre volte sono arrivato a urlare contro a Montanari. Prendeva in giro, prometteva mari e monti. Preferisco quelli che dicono: io non ho soldi. Almeno uno lo sa e si adegua".