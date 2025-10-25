L’ex Lamberto Magrini. "Ora i bianconeri hanno intrapreso una bella strada»

Un commento al girone E della Serie D è arrivato da una voce bene nota sulle lastre: l’ex tecnico bianconero, Lamberto Magrini. "Vedo che il Siena ha intrapreso una bella strada, con la miglior difesa in assoluto e risultati basati sull’equilibrio – ha affermato a Radiosienatv –: l’equilibrio, alla fine, è ciò che serve per vincere i campionati". "Da Grosseto – ha aggiunto –, non arrivano ottime notizie sotto l’aspetto della solidità della società e questo per il Siena potrebbe essere un grosso vantaggio. Devo dire che tra le squadre che ho visto in questa prima fase del campionato, penso che la rosa più importante sia quella del Prato, anche se i risultati ondivaghi possono aver compromesso l’assalto alla vetta. Il Poggibonsi? Era in preventivo che ci sarebbe stato da soffrire". Magrini si è quindi soffermato sulla esperienza senese, ribadendo che la squadra non era stata costruita secondo le sue idee, a differenza di quanto sta accadendo ora. "Avevo capito che c’era chi remava contro e non vedevo l’ora di essere cacciato. Ho fatto di tutto per farmi cacciare sin dai primi mesi, insomma". Il mister, a oggi in cerca di una nuova sistemazione ha confermato i contatti con il Tuttocuoio.