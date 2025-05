L’ex Montevarchi e Figline Gabriele Vangi al Lebowki

Arezzo, 23 maggio 2025 – "Dal 1 luglio Gabriele Vangi giocherà con noi.". Ad annunciarlo, nel pomeriggio di oggi il Centro Storico Lebowski, storica società di calcio dilettantistica fiorentina che ha un grande seguito di pubblico. "Punta centrale classe 1990, prestanza fisica da numero 9 “d’altri tempi”, 193 cm, scarpa numero 45, ha messo a segno oltre 150 gol tra Serie D, Eccellenza e Promozione militando in squadre come Figline, Montevarchi, Scandicci, Poggibonsi, Aglianese e Sansovino, fino alla scorsa stagione nel Montespertoli. Qualche anno fa ha giocato anche in Serie C nel Prato segnando un gol in Coppa" ha ricordato il Lebowski. Vangi ha ricordato di essersi appassionato al Lebowski nei tempi in cui Marco Capparelli guidava difesa della squadra fiorentina. "Erano le nostre prime stagioni, lui giocava in D e noi ci eravamo iscritti in Terza categoria. Oggi siamo qui insieme ed è perché ci siamo avvicinati noi. Vogliamo provare a fare un gradino in più. Benvenuto Gabriele" ha concluso il Centro Storico Lebowski.